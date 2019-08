Link naar pornosite in sms-bom politie Nieuwleusen

„Het is helaas een beetje onhandig gegaan”, zegt een politiewoordvoerster na een bericht van RTV Oost. De fout ontstond doordat de sms een paar tekens te lang was. De tekst eindigde met een ingekort bit.ly-adres. De laatste letters van dat ingekorte adres vielen weg, waardoor een nieuwe link ontstond. Wie erop klikte, zag eerst een waarschuwing van zijn of haar telefoon. Wie vervolgens doorklikte, kwam volgens de politie op een „site met dames die wat voller zijn.”

De politie heeft meteen een nieuwe sms verstuurd met een juiste link. Ongeveer honderd mensen hebben de verkeerde link gekregen. Hoeveel van hen de site hebben bezocht, is niet bekend.

Getuigen gezocht

De sms-bom was bedoeld voor mensen die zondagochtend 14 juli in Nieuwleusen waren. Toen kwam een 22-jarige man om het leven door een brand in zijn ouderlijk huis. Zijn 16-jarige broer zit vast op verdenking van brandstichting.