20 jaar cel voor riviermoord Suriname

Sharied S. was op vakantie in Paramaribo met zijn 29-jarige vriendin uit Almere toen zij in de nacht van 26 juni 2015 in de Surinamerivier verdween. Haar lichaam werd drie dagen later langs de oever gevonden. De politie in Suriname ging uit van een ongeval, maar een pas afgesloten levensverzekering wekte argwaan. De vrouw had deze in mei dat jaar afgesloten. Bij haar dood zou 3 ton uitgekeerd worden aan S.

De rechtbank is ervan overtuigd dat het slachtoffer door geweldshandelingen in de rivier is beland. De voorzitter noemde het een koelbloedige moord waarbij S. zich heeft laten leiden door een zucht naar financieel gewin. Hij drong er bij zijn vriendin op aan de levensverzekering af te sluiten. En hij belde vanuit Suriname de verzekeraar met de vraag of alles klopte „voor het geval het zover is”, zei de rechter. Nadat de politie in Suriname de verdenking had laten vallen, ging S. uit eten. Vlak erna stond hij lachend op het vliegveld, zo blijkt uit foto’s op zijn telefoon. Uit niets bleek dat hij zich het lot van zijn vriendin aantrok.

De rechtbank noemde de verklaringen van S. wisselend, ongeloofwaardig en aantoonbaar onjuist. Het slachtoffer sloot de verzekering af met het idee dat ze zouden samenwonen. Maar in Suriname zocht S. op internet naar meubels, samen met een andere vriendin met wie hij twee maanden later ging samenwonen. Ook verzekeringsfraude is bewezen.

De celstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. S. was bij de uitspraak aanwezig. Hij zat tot donderdag niet vast maar is meteen door de parketpolitie afgevoerd. Zijn advocaten wilden niet direct reageren op het vonnis.

