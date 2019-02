Duterte blokkeert wet tegen het slaan van kinderen

MANILLA - De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zijn veto uitgesproken over een wetsvoorstel dat ouders zou verbieden kun kinderen te slaan. Hij zei zich te beseffen dat lijfstraffen vooral in westerse landen als verouderd worden gezien. „Maar ik ben ervan overtuigd dat we ons moeten verzetten tegen deze trend”, legde Duterte uit.