Eerste Kamer wil meebeslissen over eventuele coronamaatregelen

Dat bevestigt senator Peter Nicolaï van de Partij voor de Dieren na een bericht in Trouw. Hij heeft het kabinet een brief gestuurd namens vrijwel de voltallige oppositie. Alleen de handtekening van de SGP ontbreekt. Daarmee hebben de partijen een ruime meerderheid in de senaat.

Tot dusver vormde een tijdelijke wet de basis voor alle beperkende maatregelen, zoals de plicht om afstand te houden of een mondkapje te dragen en de mogelijkheid om bijvoorbeeld winkels en horecazaken te sluiten. In die wet hoefden afzonderlijke maatregelen alleen aan de Tweede Kamer te worden voorgelegd en niet aan de Eerste Kamer.

De tijdelijke coronawet is dit voorjaar komen te vervallen, doordat de senaat niet langer instemde met verlenging ervan. Het kabinet bracht daarom vlak voor de zomer een permanente wet in consultatie. Momenteel ligt die ter advisering voor bij de Raad van State. De parlementaire behandeling wordt verwacht na het zomerreces van beide Kamers.

Een schot voor de boeg

Maar de Eerste Kamer is dus nog niet enthousiast over het werk dat het kabinet tot dusver heeft afgeleverd. Nicolaï noemt zijn brief „een schot voor de boeg” en waarschuwt dat steun voor de wet niet erg waarschijnlijk is als het kabinet niet tegemoetkomt aan de zorgen in de senaat.

Behalve hun eigen zeggenschap willen de senatoren beter in de wet verankerd zien dat de bevoegdheid om maatregelen te treffen tegen een corona-uitbraak altijd tijdelijk moet zijn. In de laatste versie van de wet is nog sprake van een bevoegdheid voor onbepaalde tijd.

Het ministerie van Volksgezondheid erkende eerder al dat de wet een spoedklus is geworden. Het kabinet houdt rekening met een opleving van het coronavirus in het najaar en wil graag voor die tijd een wettelijke basis hebben om weer in te kunnen grijpen. Ook lokale bestuurders waren al kritisch over de wet zoals die in juni in consultatie is gebracht.