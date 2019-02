Stopt FrieslandCampina straks vanille in vanillevla?

De Reclame Code Commissie oordeelde eerder deze maand dat de verpakking misleidend is en daarmee in strijd met de wet. Wat FrieslandCampina precies gaat aanpassen wil de zegsman uit ’concurrentieoverwegingen’ niet zeggen.

De commissie stelde vast dat de vanillevla geen vanille bevat, terwijl vanwege de naam en andere uitingen op de verpakking de consument dit wel zou mogen verwachten. De zaak werd aangespannen door voedselwaakhond foodwatch.

Volgens de woordvoerder van FrieslandCampina is „een aantal overwegingen” van de Reclame Code Commissie nog niet helder. „Om onduidelijkheid te voorkomen en helderheid te verkrijgen over mogelijke toekomstige consequenties wil FrieslandCampina duidelijkheid krijgen over een aantal zaken. Wij zullen daarom onze vragen voorleggen aan het College van Beroep.” Wat er onduidelijk is, wilde hij niet zeggen.

Kunstmatige aroma’s

Uitspraken van de commissie zijn niet bindend, maar voedingsmiddelenfabrikanten geven er wel vaak gehoor aan. Volgens foodwatch gaat het om een belangrijke uitspraak die voor veel meer producten consequenties kan hebben. „Je ziet dat in toenemende mate echte natuurlijke ingrediënten worden vervangen door goedkopere kunstmatige aroma’s. De uitspraak bevestigt nu dat dit onwettig is als dit niet duidelijk is voor de consument”, stelde de organisatie eerder.