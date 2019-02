Ⓒ Persbureau Meter

LEENS - Een aantal uren na een vermoedelijk gezinsdrama in het Groningse dorp Leens (Het Hogeland) kunnen buurtbewoners van een stel uit Eritrea het nog maar amper bevatten. Heeft hun lieve, aardige buurman H. (30) zijn 23-jarige vrouw gedood? De vrouw werd in de nacht ernstig gewond aangetroffen. Alle hulp mocht niet meer baten. Politieonderzoek is donderdag nog volop bezig.