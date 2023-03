Willem Engel moet dna afstaan, oordeelt rechter in kort geding

De voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid werd op 20 januari door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand voor opruiing. Die zaak ging over een reeks berichten over corona op sociale media. Engel werd grotendeels vrijgesproken en alleen veroordeeld voor een oproep aan mensen die wilden komen demonstreren op het Malieveld in Den Haag, ondanks dat de demonstraties in juni 2020 verboden waren.

Engel én het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep. Voor Engel was dat onder meer reden om niet te voldoen aan de oproep van de officier van justitie om deze maand op een Rotterdams politiebureau celmateriaal af te laten nemen voor dna-onderzoek. Hij vindt het bevel onrechtmatig, een inbreuk op zijn grondrechten en disproportioneel.

Uitgangspunt is dat iedere persoon celmateriaal dient af te staan na een veroordeling voor een misdrijf. Engel zei tijdens de behandeling van zijn zaak op 10 maart dat het een schending is van het Europees verdrag voor de rechten van de mens. De voorzieningenrechter gaat daar niet in mee en is het eens met de Staat: het met een wattenstaafje afstaan van wangslijm is de minst ingrijpende methode voor het afstaan van dna-materiaal. Dat maakt de handeling ook proportioneel, redeneert de rechter.

Na de afname van het celmateriaal kan Engel bij de rechtbank Rotterdam bezwaar maken tegen de opname van zijn dna-profiel in de dna-databank. Als Engel het hoger beroep in zijn opruiingszaak wint, wordt het materiaal in ieder geval vernietigd.