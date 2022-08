Talrijke doden en gewonden bij twee ongelukken op Turkse snelwegen

Het dodelijke ongeval nabij Gaziantep was een gevolg van een eerder verkeersongeluk. Een busje was van de weg geraakt en politie, brandweer, ziekenhuispersoneel en verslaggevers van plaatselijke media spoedden zich naar de plek van het ongeval. Ter plaatse stopten ze waarop een andere bus op stilstaande voertuigen inreed. Onder de omgekomen slachtoffers zijn drie brandweerlieden, twee ambulancerijders en twee verslaggevers, meldde de gouverneur van de regio. De Turkse regering heeft een onderzoek naar het ongeluk aangekondigd.

Truck rijdt zonder te kunnen remmen in op menigte, 16 doden

In de Turkse stad Derik in de provincie Mardin is zaterdagavond een vrachtwagen waarvan de remmen het hadden begeven, ingereden op een groep mensen. De minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca zei op de nieuwszender TRT dat het ongeluk aan zestien personen het leven heeft gekost. Er vielen bovendien 29 gewonden, van wie acht er ernstig aan toe zijn. Justitie heeft een onderzoek gelast naar de toedracht.

De truck die door een technisch technisch mankement geen vaart kon minderen, ramde in de buurt van een benzinestation eerst twee auto's, sloeg om en kwam tussen het publiek terecht. In de chaos die daarna ontstond, reed nog een ander zwaar voertuig verscheidene omstanders en hulpverleners aan.

Eerder op de dag was er op een snelweg in de buurt van Gaziantep een zelfde aantal doden te betreuren door een kettingbotsing. Onder de slachtoffers waren brandweerlieden, ambulancemedewerkers en twee journalisten. Zij waren afgekomen op berichten over een ernstig verkeersongeluk. Aangekomen bij de plek waar een wagen van de weg was geraakt, reed niet veel later een bus in op onder anderen de hulpverleners en hun voertuigen. 22 personen werden met letsel naar een ziekenhuis gebracht.