Ganzenafschot verlengd door flater dierenpolitica

Het college van Gedeputeerde Staten had een voorstel om de huidige aanpak, waarbij maximaal 200.000 ganzen per jaar mogen worden doodgeschoten, te verlengen tot en met 2023. Pas dan zou het beleid worden geëvalueerd. Een aantal partijen diende een amendement in waarin werd voorgesteld eerder een evaluatie uit te voeren, waardoor in 2021 gestopt zou worden met afschieten. Eigenlijk is Van der Zanden überhaupt tegen ganzenbestrijding, maar ze wilde voor het amendement stemmen, omdat dat in elk geval tot een kortere afschotperiode zou leiden.

„Ik heb ontdekt dat ik verkeerd gestemd hebt”, is te horen op een opname van de vergadering. Commissaris van de koning Arno Brok besluit even later opnieuw het voorstel in stemming te brengen en zegt de volgende dag opnames terug te kijken om een definitief besluit te nemen. Het blijkt uiteindelijk dat de stemming niet meer kan worden teruggedraaid.

Laat ontdekt

De opmerking van het enige lid van de dierenpartij werd pas gemaakt, nadat alle amendementen én het oorspronkelijke voorstel van het college waren behandeld. „Als je voor dat finale besluit nog een opmerking maakt, kan het aangepast worden. Als het erna gebeurt kan het niet meer”, aldus griffier Gerben Huisman.„Ik wist gisteren niet dat je nog terug kon komen op een besluit”, zegt Van der Zanden. „Ik dacht: ’wat nu, wat nu?’ Toen ben ik gaan staan, maar ik was dus net te laat. Het is natuurlijk echt een blunder.”

De coalitiepartijen hebben een meerderheid in de Provinciale Staten, maar twee Statenleden waren afwezig. Verwacht werd dus dat er 21 stemmen voor het amendement waren en 20 tegen. Het werd precies omgekeerd. „Juist op dit dossier, was mijn stem dus doorslaggevend, terwijl ik zo tegen ganzenbestrijding ben.”

’Onoplettendheid’

Volgens Van der Zanden was ’onoplettendheid’ van haarzelf oorzaak van de misser. Aan het stemmen ging een marathonvergadering vooraf van ongeveer dertien uur. Maar ze wil de schuld niet bij de lengte van de vergadering leggen.

Ze hoopt dat de Statenverkiezingen in maart gunstig uitpakken voor de linkse partijen. „Dan kunnen we dit weer herstellen.”