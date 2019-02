PvdD keurt afknallen ganzen goed door blunder

De provincie besloot gisteren over een plan om het huidige beleid, inclusief het afschieten van ganzen, te verlengen tot en met 2023. Van der Zanden was fel tegenstander. „,Onacceptabel’’, zei ze volgens de Leeuwarder Courant. „Jaren doorschieten zonder te evalueren is dieptriest.”

Een alternatief plan van PvdA en SP kon haar helpen: wel afschieten, maar slechts tot 2021. Er leek een meerderheid mogelijk en ook Van der Zanden wilde haar steun uitspreken. Ze wilde ’voor’ stemmen. Dat ging mis.

Stemmen

„Ik had het direct door”, reageert Van der Zanden. Dankzij haar fout waren er geen 21 voorstanders en 20 tegenstanders, maar juist 21 tegenstanders. De nipte meerderheid was weg.

Ze kon haar fout nog herstellen. Politici mogen dat doen zolang een agendapunt niet is afgehandeld. „Maar ik wist niet dat het nog kon voordat het finale besluit zou vallen.’’

Dat ze een plan dat ze verafschuwt, hoogstpersoonlijk mogelijk heeft gemaakt, vindt Van der Zanden ’heel ernstig’, zo vertelt ze in een reactie. Na de verkiezingen over vier weken probeert ze een nieuwe stemming af te dwingen.