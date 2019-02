Politie mag dwingen vinger op telefoonsensor te drukken

HAARLEM - De politie mag bij een verdachte gedwongen zijn duim tegen de sensor houden om een mobiele telefoon te ontgrendelen. De rechtbank in Haarlem heeft in een rechtszaak over een phishing-bende geoordeeld dat de agenten rechtmatig hebben gehandeld toen zij dit deden. De verdachte wilde zijn iPhone niet ontgrendelen, waarop de politie hem boeide en zijn duim tegen de sensor aan drukte.