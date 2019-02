Eerste kievitsei gevonden: nog nooit zo vroeg

Eduard van der Hoek (34) uit Grou wist het eerste exemplaar op te snorren bij het Friese Vegelinsoord. Volgens voorzitter Rendert Algra van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) stond het vorige record op 2 maart. ,,Dat was in 1998. Het was dus op de valreep nu.’’

Algra voorspelde eerder al dat een ei dit jaar vroeg zou worden gevonden. Eerder zei hij dat het ei al afgelopen vrijdag om kwart voor tien in de ochtend zou worden gelegd.