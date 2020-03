Bossche ’coronahoester’ 10 weken de gevangenis in

De Bosschenaar zei dat hij het als grap deed. „Ik wist toen helemaal niet hoe serieus corona was.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

DEN BOSCH - Tien weken gevangenisstraf waarvan twee voorwaardelijk. Dat kreeg de 28-jarige Walter K. woensdag opgelegd door de rechtbank in Den Bosch voor het hoesten, spugen en „Pas op, corona” roepen naar omstanders en naar politiemensen op 15 maart, in de rij voor een coffeeshop in Den Bosch.