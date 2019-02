Seksuele intimidatie op straat: ’Écht wet nodig’

Door die wet zou najoelen en ander hinderlijk gedrag strafbaar worden gesteld. ,,Het is schokkend en weerzinwekkend als je hoort hoeveel vrouwen er ooit mee te maken hebben gehad, de strafrechtelijke norm moet zo snel mogelijk worden dat dit echt niet kan’’, zegt PvdA-fractieleider Asscher.

Lokale verboden zijn er al, maar stadsbesturen van Amsterdam en Rotterdam waarschuwen dat die nauwelijks te handhaven zijn zonder landelijk beleid. ,,Bovendien is het natuurlijk raar dat ik nu wel veilig door Amsterdam en Rotterdam kan lopen, maar nog niet door bijvoorbeeld Den Bosch’’, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg.

Najoelen en sissen

Volgens onderzoek heeft bijna driekwart van de Nederlandse dames ooit te maken gehad met seksuele intimidatie. Door invoering van de wet zou het in het hele land strafbaar worden om op wat voor manier dan ook seksueel te intimideren in het openbaar.

Najoelen, sissen of seksueel getinte gebaren maken wordt dan bestraft met maximaal drie maanden celstraf of een geldboete. Het gaat om uitingen waardoor slachtoffers - ongeacht geslacht - zich bedreigd, vernederd of geïntimideerd voelen. Fluiten en nakijken is niet verboden.

Hoe handhaven?

Handhaven van een verbod is het grootste probleem, waarschuwen juristen van de Raad van State die de initiatiefwet de afgelopen maanden onder de loep namen. Alleen als een opsporingsambtenaar intimidatie op heterdaad waarneemt, kan er een straf volgen. ,,Daardoor worden mogelijk verwachtingen gewekt die niet waar te maken zijn’’, aldus juristen. Dat is voor PvdA en CDA geen reden om hun plan terug te trekken.

PVV en ChristenUnie spraken eerder al hun steun uit voor de initiatiefwet. „Alles wat sissende Marokkaantjes van de straat houdt, vinden we prima”, zei PVV-Kamerlid Markuszower daarover. Andere partijen zoals VVD en GroenLinks vinden het idee sympathiek, maar willen de uitwerking van de wet nog bestuderen. ,,Ik ruik in ieder geval wel een meerderheid’’, aldus Asscher.