Automobilist krijgt staaf door voorruit op A2

Het is niet bekend waar de ijzeren staaf vandaan komt, maar volgens Rijkswaterstaat lijkt het erop dat hij van een vrachtwagen of een andere auto is gevallen.

De staaf komt in elk geval niet van borden boven de weg en in de buurt zijn geen viaducten waar hij van af kan zijn gegooid. Ook kan de staf niet van de zijkant zijn gekomen.

Het ongeluk heeft geen gevolgen voor het overige verkeer.