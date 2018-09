Trump in Texas, Melania omgekleed

De president is in het gezelschap van zijn echtgenote Melania. Die baarde eerder op de dag opzien door met hoge naaldhakken de regen te trotseren. Al snel regende het reacties: was die keuze wel zo slim? Toen Melania even later uit het vliegtuig stapte, bleek ze witte gympen te dragen, en bovendien haar bloes te hebben ingewisseld voor een hagelwit exemplaar.

Geld naar Texas

De plaats Corpus Christi is niet ver van de plek waar Harvey, toen nog een orkaan, zaterdag aan land kwam. Bij zijn aankomst herhaalde Trump zijn belofte dat de federale overheid zal bijspringen om de miljardenschade die storm en regen veroorzaken te betalen.

In het rampgebied zijn inmiddels negen doden geteld als gevolg van het natuurgeweld. In Houston en omgeving, die nog steeds gebukt gaan onder zware regens, hebben circa 30.000 mensen opvang moeten zoeken omdat hun huizen zijn ondergelopen.

Trump reist nog naar Austin, de hoofdstad van Texas, waar hij zal overleggen met de autoriteiten. Houston, de grootste stad van Texas, staat in principe niet op zijn programma.