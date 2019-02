Strijd om nalatenschap vermoorde Nederlander

Van der Goes werd in 2016 vermoord bij zijn huis in Nyali. Zijn lichaam werd na maanden vermissing gevonden in een septic tank. Vermoedelijk was hij doodgeslagen tijdens een beroving, waarvoor zijn tuinman ter dood is veroordeeld.

Volgens The Kenia Star is er nu echter heibel om de nalatenschap van de 77-jarige Van der Goes. Die behelst onder meer het huis, een flatje in Nederland, een auto en meerdere bankrekeningen in Kenia, Nederland en Groot-Brittannië. Dochter Ingrid zegt dat zij de wettige erfgenaam is en beroept zich daarbij op een testament uit 2009. Dat document bestaat niet, zegt ex-vrouw Nanjala.

In de rechtbank smeten de vrouwen volgens het artikel van The Kenia Star over en weer met modder. Zo zei Ingrid dat Nanjala alleen maar uit is op bezittingen en dat ze bewust een scheiding had verzwegen voor de rechter. Ook zou er twijfel zijn over het feit dat Jacobus de vader is van Nanjala’s kind, en zou Nanjala om die reden niet zijn opgenomen in het testament.

Onzin, zegt Nanjala. Juist Ingrid verwijgt dingen. Zo zou ze verhullen dat er in Nederland huizen en bankrekeningen zijn. Zij en haar dochters zouden recht hebben op een deel van de erfenis, meent ze.

