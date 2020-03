’Koor verliest drie zangers door coronavirus’

Dat meldt Omroep Gelderland. „De meeste leden van het koor zitten nog volop in de rouwperiode. We hebben ontzettend veel te verwerken”, zegt Koos Bal, voorzitter van het Christelijk Mannenkoor Salvatori dat zo’n negentig leden telt.

Het christelijke koor verliest het geloof allerminst door de tragische dood van de drie. „Helaas is het gebeurd, laten we het in handen laten van de Here die alles regeert. Daar zoeken we troost”, zegt Bal. ’We komen er achter dat niet de mens, maar God regeert!’, valt te lezen op de website van het koor. ’Hoe moeilijk ook, we kunnen God niet begrijpen.’

Rouw

De verwerking van het verlies is door de ’intelligente lockdown’ van het kabinet extra zwaar. „Gelukkig konden we van een lid nog wel een rouwdienst bijwonen. Zo stonden we met wat leden langs de route om hem de laatste eer te bewijzen. Maar verder is het ieder voor zich wat betreft de verwerking. In de toekomst komt er misschien een moment waarop we op een andere manier kunnen stilstaan bij deze tragedie. Nu past alleen terughoudendheid.”

Nunspeet is dieprood gekleurd op het RIVM-kaartje en, zo blijkt, verhoudingsgewijs hard getroffen door het virus. Dat heeft zijn weerslag op de gemeenschap. „Het is net alsof je in de wachtkamer van de dokter zit: gewoon een beetje kijken wie er aan de beurt is. Zo voelt het bijna”, vertelde een Nunspeter eerder aan De Telegraaf.