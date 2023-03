Premium Het beste van De Telegraaf

Offpiste skiën werd Volendamse Sarah fataal: ’In- en intriest’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Volendam - De Nederlandse vrouw die vrijdagochtend in het Oostenrijkse Serfaus door toedoen van een lawine om het leven is gekomen, is de 20-jarige Sarah Veerman uit Volendam. Haar familie laat op sociale media weten verscheurd te zijn door verdriet.