Culturele Hoofdstad leverde Friesland ruim 230 miljoen op

LEEUWARDEN - Met veel trots hebben de kopstukken van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 donderdag ’klinkende resultaten’ geclaimd. Volgens de organisatoren was vorig jaar in cijfers uitgedrukt beter dan van te voren was verwacht. Zo trok het feestjaar 5,4 miljoen bezoekers (waarvan de helft uit Friesland) en wordt de economische impact voor de provincie geschat op 230 tot 320 miljoen euro.