Uiterst zeldzame Australische tweeling ’ontdekt’

De exceptionele meerling werd al tijdens de zwangerschap ontdekt toen werd geconstateerd dat ze een placenta deelden, maar wel een ander geslacht hadden. Dat is onmogelijk bij eeneiige tweelingen. In dit geval is een eicel door twee zaadcellen tegelijk bevrucht. Daardoor komt het genetisch materiaal dat de kinderen van hun moeder hebben gekregen voor 100 procent overeen, met hun vader kennen de kinderen een gelijkenis van 78 procent. Volgens de onderzoekers verkeren de kleuters in goede gezondheid en zijn het vrolijke kinderen.

Slechts één keer deed een soortgelijk zich voor. Dat was in 2007 in de VS. Deze tweeling kwam onder de aandacht van onderzoekers doordat een van de baby’s zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken had.