Schotse man valt honderden kilo’s af voor vrouw

Het was nog even lastig om Paul Tuthill’s precieze gewicht te achterhalen. De man was immers zo zwaar geworden dat geen van de weegschalen in de ziekenhuizen hem konden wegen, schrijft Metro UK.

Door een blessure die hij in 2010 opliep schoot zijn gewicht in een rap tempo omhoog. Waar Tuthill voorheen een fervent sporter was, bleef hij vanaf dat moment steevast aan zijn stoel geplakt. Dit had ook zijn weerslag op zijn mentale toestand. De kilo’s zorgden voor een depressie en in 2017 zelfs tot meerdere zelfmoordpogingen.

Ⓒ Eigen foto.

Tuthill’s zus stelde ten einde raad uiteindelijk een bypass voor. Dit idee deed een bepaald vuur in hem aanwakkeren. Hij besloot af te gaan vallen. Nog voor de operatie was Tuthill al zo’n 152 kilo kwijt.

Daar stopte het proces niet: inmiddels weegt Tuthill met 95 kilo nagenoeg vier keer zo licht als voorheen. Het werd volgens hem ook de hoogste tijd om af te vallen.

Geen seksleven

„Ik werd zo dik dat ik in de woonkamer sliep en het toilet niet meer kon bezoeken. Daarnaast had ik geen seksleven, kon ik niet een dagje weg met de familie of op vakantie”, vertelt hij aan Metro UK. Daarnaast leek de toekomst er nog veel ernstiger uit te gaan zien als Tuthill op deze voet verder was gegaan. „Ik was een gebroken mens. Het voelde alsof ik langzaam aan het doodgaan was.”

De door zijn zus betaalde bypass-operatie was het omslagpunt. Hij besloot nog maar 1800 calorieën op een dag te eten en de kilo’s begonnen langzaam maar zeker te verdwijnen.

Er volgde een lange strijd tegen de kilo’s en in 2018 werd Tuthill eindelijk beloond met zijn operatie. Toch waren er ook na de bypass nog altijd fysieke ongemakken. „Ik zocht contact op met fysiotherapeuten, deed online research en stelde steeds kleine doelen voor mezelf die ik steeds probeerde na te leven. Langzaam maar zeker zag ik verbetering. Ik wilde gewoon mijn leven terug.”