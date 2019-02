Eduard vond eerste kievitsei: ’Mijn handen trilden’

Eduard van der Hoek (r) heeft het eerste kievitsei gevonden. Ⓒ ANP

VEGELINSOORD - Glunderend staan Eduard van der Hoek (34) uit Grou en zijn maat Michel de Groot (44) in de tuin van een boerderij in het Friese Vegelinsoord. In een maïsveld twee kilometer verderop, dat toebehoort aan de boer, vond Van der Hoek donderdag het eerste kievitsei van 2019. Een bijzondere vondst, want voor zover bekend vond nooit iemand vroeger in het jaar een dergelijk ei. „Dat maakt het helemaal geweldig.”