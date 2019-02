OM eist 6 jaar cel voor twee Syriëgangers

De verdachten Ilias J. (30) en Youssef C. (32) komen uit de Vogelbuurt in Amsterdam en zijn in 2013 samen met een buurjongen naar Syrië gegaan. Deze buurjongen zou een jaar later zijn omgekomen tijdens gevechten. De twee verdachten keerden vorig jaar separaat terug naar Nederland en werden in Amsterdam en op Schiphol aangehouden. Zelf hebben ze verklaard dat ze naar Syrië zijn gegaan om mensen te helpen.

De radicalisering van de drie vrienden en de belangstelling voor Syrië volgden op een periode van drinken, blowen en samen uitgaan, zo hebben de vaders van twee van hen verklaard. Daarna gingen hun zonen praktiseren en zijn ze mogelijk doorgeslagen in hun geloof. Na een jaar moskeebezoek vertrekken ze met zijn drieën. Hun omgeving maken ze wijs dat ze studeren in Egypte en Saudi-Arabië, zei de aanklager donderdag.

Het OM heeft informatie van de veiligheidsdienst AIVD over de betrokkenheid van J. en C. in de strijd. Bovendien waren ze te zien in een uitzending van Nieuwsuur in 2014 waaruit blijkt dat ze meevechten, aldus de aanklager. Volgens de aanklager is niet doorslaggevend of de strijdgroepen al dan niet op een terrorismelijst staan en ook niet of ze als ’gematigde oppositie’ steun kregen van de Nederlandse overheid. Deze twee organisaties kregen die steun ook niet, zo vernam het OM van Buitenlandse Zaken. Het gaat er volgens het OM om dat deze organisaties jihadistisch geweld gebruiken.

