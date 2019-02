Duitse gemeente verkoopt hond van gezin met schulden

Volgens AP woonde de zwarte mopshond bij een gezin met drie kinderen. In november stonden bij hen twee deurwaarders en een medewerker van de gemeente op de stoep om waardevolle spullen van het gezin te verzamelen. De familie had betalingsachterstanden.

De man des huizes is gehandicapt en de deurwaarders hadden hun ogen laten vallen op één van zijn rolstoelen. De rolstoel bleek echter in bezit van een verzekeringsmaatschappij en kon daarom niet worden geconfisqueerd. Daarop werd besloten om dan Edda maar mee te nemen.

Behoorlijk goedkoop

De medewerker van de gemeente heeft Edda daarna via één van diens privé-accounts aangeboden op de veilingsite Ebay. Het beestje mocht 750 euro kosten.

Michaela Jordan uit het Rijnland zag de advertentie vervolgens op eBay en was wel geïnteresseerd in de kleine viervoeter. Omdat ze vond dat Edda wel behoorlijk goedkoop was voor een hond met een stamboom, belde ze met Ahlen. De hond zou in goede gezondheid verkeren en dus besloot Jordan het hondje in huis te nemen.

Toch niet zo gezond

Niet lang na de herplaatsing van Edda bleek dat de hond toch niet zo gezond is als werd gezegd: het beestje is al vier keer geopereerd, omdat ze problemen heeft aan het hoornvlies in haar ogen. Jordan is logischerwijs niet heel blij met de bijkomende kosten van haar nieuwe huisdier en eist nu geld van Ahlen. De gemeente heeft een advocaat ingehuurd.