Omstreden ganstrekken voortaan met kunstgans

Het ganstrekken is een middeleeuwse traditie waarbij mannen te paard de kop van de gans trekken terwijl ze onder het opgehangen dier door galopperen. Het gebruik van een speciaal daartoe gedode gans is al jaren omstreden. In 2011 dreigde zelfs een verbod na aangifte wegens dierenmishandeling door de Partij voor de Dieren. „Achter die discussie kan nu een punt worden gezet: door voortaan gebruik te maken van een kunstgans komen traditie en innovatie samen”, aldus de gemeente.

De kunstgans, die kan worden hergebruikt, is ontwikkeld op het naburige industrieterrein Chemelot.