Aanstaande moeders krijgen te weinig calcium

MAASTRICHT - Ongeveer 60 procent van de vrouwen die in verwachting zijn, krijgt te weinig calcium binnen (minder dan 1 gram per dag). Dat zeggen wetenschappers van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht na onderzoek onder aanstaande moeders in Limburg. Multivitaminen zijn geen oplossing.