’Godfather’ Greg R. (70) voor de rechter

Het Openbaar Ministerie ziet de club als een soort klusbedrijf van de onderwereld. Cruciaal in het onderzoek zijn de verklaringen van Caloh Wagoh-lid Tony de G. die kroongetuige is geworden.

Vorige week onthulde De Telegraaf dat hij over vier afrekeningen uit 2017 verklaringen heeft afgelegd: de moorden op Jaïr Wessels in Breukelen, de Zeki Yumusak in Rotterdam, Stefaan Boogaerts uit Antwerpen en nog een vierde, onbekende moord.

Greg R. en Delano R. worden verdacht van de eerste twee liquidaties. Greg R. is een bekende crimineel. Hij zat in zijn leven meer dan een kwart eeuw in de gevangenis. Zijn zoon Jesse is in het liquidatieproces Passage veroordeeld tot levenslang.

