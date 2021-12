Ouderwets heerlijk avondje: ’Wel geprikt of niet, Nederland viert gewoon feest met Sint en Piet’

En dus stond vrijdag al plots Sinterklaas voor de deur bij de 7-jarige Tatum en zusje Bowie (5). De verwondering is groot, want hoe wist de goedheiligman eigenlijk dat het tweetal in Zoetermeer woont?

Iedereen kent de magie van grenzeloos geloven waar kinderen uit putten. Daarom werd spontaan vergeten dat ze de staf van de Sint die ochtend al bij een buurman achter het raam hadden zien staan. Belangrijker waren de pepernoten én de belofte dat ze ook dit weekeinde nog hun schoentje mogen zetten.

Roodgloeiend

De zusjes zijn niet de enige die een dezer dagen hoog bezoek krijgen. Bij de Sinterklaas Centrale Amsterdam staat de telefoon roodgloeiend. De grootste leverancier van Sinten heeft ondanks corona al meer dan tweehonderd boekingen uitstaan. Dat het tussendoor ook afmeldingen regent, is helaas inherent aan de huidige corona omstandigheden waarin de centrale moet opereren. „Het is drukker dan vorig jaar”, zegt Nel van de centrale. Ze wordt platgebeld door particulieren, bedrijven en scholen. „We worden door alles en iedereen gevraagd!”

De drukte kan verklaard worden door een representatieve peiling onder duizend volwassen Nederlanders, in opdracht van de website Lootjestrekken.nl. Uit het jaarlijkse feestdagenonderzoek blijkt dat 49 procent van de Nederlandse bevolking dit jaar van plan is Sinterklaas te vieren. Vorig jaar vierde slechts 35 procent Sinterklaas. Hiermee is het aantal sinterklaasvierders vrijwel terug op het ’normale’ niveau van 2019.

Terug naar de centrale. Of Sint en Piet coronaproof zijn? „Ze zijn allemaal gevaccineerd”, verzekert Nel. „Sinterklaas heeft een natuurlijke baard voor zijn mond en krijgt niets binnen. Onze pieten hebben mondkapjes op en blijven op afstand. Op verzoek komen we soms ook alleen voor de deur.” Lachend: „En als het te druk is binnen, moeten opa en oma maar even in de keuken gaan staan. We komen maar twintig minuutjes.”

Waar Sint naast al dat lekkers op trakteert, wordt mede bepaald door de tijdgeest. Door de pandemie staan – net als vorig jaar – (bord)spellen hoog op het verlanglijstje. Pokémon kaarten, Lego en knutselspullen vormen de landelijke top vijf van het digitale warenhuis Bol.com. „Ook producten gebaseerd op films staan hoog in de bestsellerlijst. Vooral Spiderman, Peppa Big en Paw Patrol worden veel door Sinterklaas cadeau gedaan”, weet Annelies Houtzagers van de webwinkel.

Sneldichter

Voor het bijbehorende gedicht heeft sneldichter Kirsten Berkx van De Schone Schrijvers nog wel wat tips: „Een goed sinterklaasgedicht hoeft niet over het cadeau te gaan, maar meer over wat de persoon het afgelopen jaar heeft meegemaakt. Dat mogen leuke en minder leuke dingen zijn. Doe het met een knipoog, zodat je het heerlijk avondje niet met een doos tissues afsluit. Sluit af met een warm gebaar”, adviseert Berkx. „Want we hebben allemaal een lastig jaar achter de rug. Dus steek elkaar een hart onder de riem.”

Beginnen met ’Sint en Piet zaten eens te denken...’ is wat Berkx betreft geen probleem. „Je kunt namelijk, als je het gedicht klaar hebt, het begin weer weghalen. Dan heb je een valse start gemaakt, maar wel met resultaat!”