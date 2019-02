Hierdoor had een Deen twee jaar lang een ’verstopte’ neus

De man had al twee jaar last van verstoppingen en was zijn reukvermogen kwijtgeraakt. Met een CT-scan werd de oorzaak vastgesteld.

De Deen had als kind wel een ongeluk gehad waardoor hij een kaak- en neusbreuk had opgelopen, maar de artsen konden niet vaststellen of deze tandgroei daar het gevolg van is. Doktor Milos Fuglsang schreef in een medisch naslagwerk dat de patiënt ’hoogstwaarschijnlijk de tand al een groot deel van zijn leven daar heeft gehad, maar op latere leeftijd pas klachten kreeg’.

De tand is in het universitair ziekenhuis te Aarhus verwijderd.

