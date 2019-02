Krewinkel stapt op als burgemeester Heerlen

In de Heerlense politiek ontstond over die sollicitatie veel beroering omdat Krewinkel al een jaar ziek thuiszit en in die tijd solliciteerde. Ⓒ ANP

HEERLEN - Ralf Krewinkel stapt op als burgemeester van Heerlen. Dat heeft hij donderdagavond laten weten. Aanleiding is het uitlekken van zijn sollicitatie naar de burgemeesterspost in buurgemeente Kerkrade. In de Heerlense politiek ontstond over die sollicitatie veel beroering omdat Krewinkel al een jaar ziek thuiszit en in die tijd solliciteerde.