Alleen Democraten overtuigd door Cohen

Cohen bij aankomst in het Capitool gisteren voor een derde dag van hoorzittingen. Ⓒ Foto Bloomberg

WASHINGTON - Drie dagen aan hoorzittingen met Michael Cohen lijken op het eerste oog weinig veranderd te hebben in Washington. Aanhangers van Donald Trump vinden de voormalige advocaat van de president nog steeds een onbetrouwbaar sujet, terwijl Democraten in zijn uitspraken en geleverde bewijs een bevestiging zien van hun vermoedens over Trump.