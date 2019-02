Vrouw urenlang vast in ondergesneeuwde auto

South Lake Tahoe

De chauffeur was de wegen sneeuwvrij aan het maken toen hij op de illegaal geparkeerde auto knalde. „Na wat graafwerk werd een 48-jarige vrouw ontdekt in de auto,” aldus de gemeente van South Lake Tahoe in een statement.

De vrouw verklaarde aan agenten dat ze vier tot vijf uur in de wagen had gezeten, maar de autoriteiten menen dat de vrouw in de auto woonde. „Ze probeerde niet uit de auto te komen,” aldus Chris Fiore, ambtenaar in South Lake Tahoe. De vrouw weigerde medische hulp en vertrok nadat haar auto was weggesleept.

Illegaal geparkeerde auto’s vormden afgelopen winter een groot probleem voor South Lake Tahoe, stelt de Californische ambtenaar Ray Jarvis in een verklaring. Ook Fiore is er duidelijk over: „We zeggen het constant, maar het is zó belangrijk dat auto’s worden verwijderd van de plaatsen waar die niet thuishoren. Zo kunnen de wegen worden schoongehouden. In een ondergesneeuwde auto vastzitten kan levensgevaarlijke consequenties hebben. Dit had heel anders af kunnen lopen.”