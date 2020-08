’Kans op hittegolf in zuidelijke provincies 90%’

Weeronline stelt dat er 90 procent kans is op een regionale hittegolf in het zuiden en zuidoosten van het land. De kans op een hittegolf in De Bilt is ongeveer 60 procent.

Vandaag kan het dat ook nog zijn (tot een graad of 30), maar vanavond koelt het snel af. De komende dagen is het weer wat minder stabiel, met enkele buien, maar met temperaturen tot ongeveer 22 graden al met al best comfortabel weer.

Volgens Weerplaza begint woensdag 5 augustus een zeer warme periode, waarbij het waarschijnlijk zo goed als droog blijft. Maximumtemperaturen worden verwacht van 22 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land.

Een dag later wordt het zonnig en zomers tot tropisch warm, met in de middag 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 in het zuidoosten van het land. Dan zorgt alleen nog een zeewindje voor enige verkoeling, maar dat is vrijdag wel anders. Dan is de wind aflandig en wordt het in het zuiden van het land tropisch. In het midden noorden bereikt het kwik een nog alleszins respectabele 25 à 30 graden.

Het tweede weekend van augustus verloopt waarschijnlijk droog en op veel plaatsen tropische warm.