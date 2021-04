Nederland stopt met prikken 60-minners met AstraZeneca

Met het besluit gaat het kabinet in tegen de aanbeveling van het Europees Medicijnagentschap EMA om door te prikken met het Astra-vaccin. Weliswaar is er volgens de EMA een verband tussen het vaccin en de zeldzame combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes, maar de voordelen van het vaccin wegen ruimschoots op tegen de nadelen. Op 34 miljoen toegediende vaccins in de EU zijn er nu 169 gevallen van trombose gemeld, waarvan 18 met dodelijke afloop. De kans op ernstige complicaties door corona is veel groter dan op bijwerkingen door het Astra-vaccin, redeneert de EMA.

Voordelen groter dan nadelen

In Nederland zijn ook enkele meldingen bekend. Een jonge vrouw is overleden na een inenting. Het EMA vindt dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen, omdat de kans aan het coronavirus te overlijden aanzienlijk groter is dan de kans door een bijwerking dood te gaan.

Woensdagavond vergaderden de gezondheidsministers van de EU tot laat over het EMA-advies. Meerdere ministers spraken hun irritatie uit over de EMA, dat de achterliggende data over de bijwerkingen niet deelt met de lidstaten. Ook de Gezondheidsraad beschikt daar niet over.

Trombose

Toch meent de raad dat stoppen met AstraZeneca onder de 60 jaar beter is, aangezien bij jongere mensen de kans om door corona op de intensive care te belanden lager is, waardoor de balans tussen de beide risico’s (corona of trombose) zoals de EMA die schetst anders komt te liggen. De angst voor bijwerkingen zou bovendien de bereidheid tot vaccineren schaden.

Vorige week besloot het minister van Volksgezondheid uit voorzorg te stoppen met Astra-prikken bij zestigminners na meldingen van zeldzame, maar ernstige bijwerkingen. Per direct moesten er 10.000 prikafspraken worden geschrapt. Tot nu toe zijn in Nederland zo'n 400.000 mensen ingeënt met AstraZeneca. Het gaat om mensen tussen de 60 en 64 jaar, medisch kwetsbaren en zorgmedewerkers in onder meer verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en wijkverpleging.

Prikpauze

Het was al de tweede keer dat Nederland het vaccineren met AstraZeneca op pauze zette. Van 14 tot en met 18 maart stond het prikken met Astra ook al op pauze na de melding van mogelijk ernstige bijwerkingen, al kwamen die niet uit Nederland. Het vaccinatieprogramma liep daardoor vertraging op. Ook nu zal de vaccinatiecampagne hoe dan ook weer vertraging oplopen, schatten ingewijden.