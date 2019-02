Geen reacties onder YouTube-filmpjes kinderen

De nieuwe regels zijn een vervolg op de maatregelen die YouTube vorige week al had aangekondigd. Toen werd de reactiemogelijkheid onder tientallen miljoenen filmpjes met kinderen al uitgeschakeld. Honderden miljoenen opmerkingen en honderden kanalen werden verwijderd. Dat gebeurde nadat een YouTube-gebruiker had ontdekt dat er onschuldige, onopvallende filmpjes op YouTube waren die opvallend veel werden bekeken en die opvallend veel reacties hadden. Het ging bijvoorbeeld om filmpjes van kleine meisjes die bezig waren met gym of yoga. De kinderen werden in de reacties „godin” of „Barbie” genoemd, of iemand stelde voor wat ze in andere filmpjes zouden kunnen doen.

YouTube gebruikt kunstmatige intelligentie en mensen om filmpjes te beoordelen. Elke minuut wordt er voor honderden uren aan materiaal geüpload.