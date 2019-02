Zeer grote brand bij zwembad in Monster

Een woordvoerder van de brandweer heeft aan Omroep West verklaard dat de brand is ontstaan in een flessenautomaat: „'Er is een rookgasexplosie geweest in het pand, dus het blussen gaat een behoorlijke klus worden.”

De woordvoerder legt aan de omroep uit dat de rook in het pand is geëxplodeerd doordat er weinig zuurstof is: „Hierdoor is het voor brandweermannen gevaarlijk om naar binnen te gaan.”

Grote rookwolken zijn het gevolg van de grote brand. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden.