Premium Het beste van De Telegraaf

Lijdensweg in privéclub Oekraïne Geredde tijger Tsezar komt bij in Friesland: ’Hij is nog erg moe’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Tijger Tsezar kijkt de kat nog uit de boom, maar liet zich toch even zien in de opvang in Friesland. Ⓒ Wilbert Bijzitter

NIJEBERKOOP - Tijger Tsezar is veilig aangekomen in de opvang voor grote katachtigen Felida in Friesland. Het dier zat eerder in een privéclub in Kiev (Oekraïne) en werd daar weggehaald uit slechte omstandigheden. Via een opvangcentrum in Oekraïne reisde Tsezar naar Nederland om in het landelijke Nijeberkoop bij te komen.