Opnieuw pech Duits regeringsvliegtuig

BAMAKO - Opnieuw heeft een Duits regeringsvliegtuig panne gekregen. Ditmaal had buitenlandminister Heiko Maas ermee te maken. Hij strandde in Mali, na bijna een week in West-Afrika te zijn geweest. „Ik heb er inmiddels meer dan 300.000 kilometer op zitten zonder pech. Vroeg of laat wordt iedereen ermee geconfronteerd”, reageerde hij gelaten.