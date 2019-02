Meer Nederlanders met rijbewijs

Jongeren tot 25 jaar hebben minder vaak een rijvaardigheidsbewijs dan ouderen. Het CBS telde 977.000 jongeren met een rijbewijs die 264.000 auto’s op hun naam hadden staan. In de meeste gevallen was de auto een Volkswagen, Peugeot of Opel.

Volgens het CBS hebben 1,5 miljoen 70-plussers een rijbewijs. Deze groep heeft samen 1,2 miljoen auto’s op zijn naam staan. Opel is het automerk dat ouderen het vaakst hebben, gevolgd door Toyota en Renault.

Oudere mannen hebben vaker een rijbewijs dan vrouwen van 70 jaar of ouder. Van de mannen in deze leeftijdsgroep heeft 85 procent een rijbewijs, tegen 53 procent van de vrouwen.

De meeste rijbewijzen (6 miljoen) zijn overigens in het bezit van Nederlanders tussen de 30 en 60 jaar. In Nederland zijn nog bijna 20.000 mensen van 90 jaar en ouder die nog een rijbewijs hebben. De meesten van hen wonen in Zuid- en Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, zo blijkt uit de CBS-cijfers.