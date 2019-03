’Veiligheid voor alles tijdens optochten’

Voor veel wagenbouwers en gezelschappen is het een nachtmerrie. De traditionele optocht is een van de hoogtepunten van de drie dolle dagen. Aan wagens wordt het hele jaar gebouwd voor ze met grote trots getoond worden in de kleurrijke optochten. „Ja, je probeert nog wel wat extra lak aan te brengen tegen de regen. Maar het is papier-maché, dat is vatbaar voor nattigheid. Dan moet je er echt vanaf blijven”,zegt Venlonaar Martijn Somhorst die het hele jaar met vrienden zaagt en timmert in een loods. „Zelfde geldt voor de verf, die gaat lopen. Maar tegen harde wind kun je weinig doen. Op zich zijn het stevige bouwwerken, maar het heeft grenzen. We wachten af, meer kun je niet doen. Het is wat het is. Maar natuurlijk is het balen als het echt slecht weer is.”

Er zijn strakke protocollen bij gemeentes die bepalen wanneer optochten afgelast worden. „Drie jaar geleden hebben we echt moeten besluiten af te gelasten. Windstoten boven de 75 kilometer zijn te gevaarlijk. Vergeet niet dat die wagens ook nog eerst naar de optocht toegetreden moeten worden. Maar dat besluit wordt niet licht genomen. Maar toen waaide het echt te hard. Nee, niet alleen de wagens werden eruit gehaald. Het was optocht of niet. Helaas kampte het toen korte tijd later weer op, maar toen hadden we al tot afgelasting besloten. Zul je altijd zien”, zegt Rudi Viertel van Jocus. „Maar we beslissen echt pas op het laatste moment, want de weersverwachting kun je tegenwoordig echt heel lokaal in de gaten houden.”

Afgelasting?!

Bij carnavalsvereniging de Tempeleers in Maastricht kunnen ze zich niets voorstellen bij afgelasting. „De laatste keer was vijftig jaar geleden. Toen lag er echt een meter sneeuw en dan houdt het op en is de optocht een week later gehouden. Maar het is wel eens glad geweest door ijzel. Dan doen we alles wat langzamer. Ik moet er wel bij zeggen dat we hier in Maastricht minder hebben met grote wagens. Het zijn vaak kleinere karretjes en gezelschappen. Maar je moet niet te snel afgelasten. Ik vind dat het in het verleden in andere plaatsen echt wel eens te snel is afgelast. De deelnemers zijn mensen met verantwoordelijkheid. Die staan ook niet graag op een gammele wagen met harde wind. Dus die voelen dat zelf ook wel aan.”