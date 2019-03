NS-app volgt reiziger

Dat zegt NS-directielid Tjalling Smit in gesprek met De Telegraaf. „We zijn volop bezig met testen. Reizen op rekening via NS Flex, dat nu 100.000 gebruikers heeft, zal ook verveelvoudigen. De belangstelling voor saldoloos reizen is erg groot.”

Smit wil mogelijk al in de loop van volgend jaar een compleet nieuwe techniek lanceren om reizigers via een app met gps tijdens hun ov-ritten continu te volgen. „Daarvoor moeten zij wel toestemming geven. Maar dan hoeven ze niet meer steeds opnieuw in en uit te checken bij vervoerders. De afrekening is aan het eind van de dag.”

Daarnaast gaat NS het aantal ov-fietsen komende jaren verdubbelen. „De helft van alle reizigers wil met de eigen fiets naar het station komen en op de bestemming met een leenfiets doorgaan. We telden vorig jaar 4,2 miljoen ritten met 23.000 ov-fietsen. Een jaar eerder waren dat er drie miljoen. Ik reken op ten minste acht miljoen in 2023”, aldus Smit.

Forse uitbreiding

Volgens hem moeten de fietsenstallingen daardoor fors worden uitgebreid. „Dat doen we in samenwerking met ProRail en de gemeenten. We starten binnenkort met elektrische fietsen om de rijafstanden te verruimen. En we zijn bezig met een slim slot via de ov-chipkaart. De drukte op stations wordt via fietsgebruik beter gespreid. Zo nodig kan men op meer treinstations een voordelige zonetaxi nemen.”

Gisteren zei NS-topman Roger van Boxtel bij de presentatie van de jaarcijfers dat alle prestatiedoelen afgelopen jaar zijn gehaald. Alleen de hogesnelheidslijn is volgens hem een zorgenkindje. „We moeten ons uiterste best doen om op tijd te rijden, maar dat kan alleen als er 700 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de hsl-infrastructuur. Net zoveel als het kabinet zojuist aan onze nationale trots KLM heeft besteed.”

79 gloednieuwe intercity’s

De komst van 79 gloednieuwe intercity’s nieuwe generatie vanaf eind 2020 moet volgens operationeel NS-directeur Marjan Rintel verlichting brengen. „Die kunnen met 200 km/u probleemloos op de hsl rijden.” Er zijn opties op 250 extra treinen. Daarover heeft NS nog geen besluit genomen.

Reizigersvereniging Rover zet vraagtekens bij de nieuwe ov-chipkaart. „Gooi de bestaande kaart niet weg voordat de opvolger zich in de praktijk heeft bewezen”, zegt Rover-directeur Freek Bos.

„En dat geldt ook voor nieuwe betaalsystemen en de hsl. Het mag de reiziger in ieder geval niet meer geld kosten. We willen gemak.”