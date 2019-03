Holleeder verblikt of verbloost niet bij eis levenslang

Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - UPDATE 14:30 UUR Hij verblikte of verbloosde niet, de 60-jarige Willem Holleeder toen het Openbaar Ministerie precies deed wat al bijna een jaar in de lucht hing: een levenslange gevangenisstraf eisen tegen de man die binnen de onderwereld jarenlang beschikte over leven en dood. Hij sloot alleen even kort zijn ogen.