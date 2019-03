OM komt met strafeis tegen Willem Holleeder

AMSTERDAM - In het monsterproces tegen Willem Holleeder komt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag met de strafeis. Holleeder (60) wordt ervan verdacht dat hij jarenlang een van de bazen is geweest van een misdaadorganisatie die mensen liet liquideren. Hij zou in die hoedanigheid Cor van Hout, Robert ter Haak, Willem Endstra, John Mieremet, Kees Houtman en Thomas van der Bijl uit de weg hebben laten ruimen, in de periode 2003 - 2006.