VS loven miljoen uit voor tip zoon Bin Laden

De zoon van Osama bin Laden roept sinds 2015 via boodschappen op internet aanhangers van al-Qaeda op aanslagen te plegen tegen de VS en bevriende staten. Met terroristische aanslagen wil Hamza de dood van zijn vader wreken.

Osama bin Laden werd in 2011 in Abbottabad in Pakistan doodgeschoten door Amerikaanse militairen. De Amerikaanse regering heeft Hamza begin 2017 op de terroristenlijst gezet.