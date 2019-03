Illusionist krijgt 20 jaar voor kinderporno

De illusionist was in maart 2016 opgepakt. In zijn villa trof de politie meer dan 9000 video's en foto's aan met daarop seks met minderjarigen. Ook werden namen en adressen gevonden waarmee hij kinderporno via het internet verspreidde, zo luidde de aanklacht.

Rouven deed in 2016 een bekentenis, die hij later weer introk. Hij wisselde tijdens het proces ook meerdere keren van advocaat. Rouven was met zijn show 'De man met de zeven levens' na Siegried & Roy pas de eerste Duitse illusionist die een show op de Strip op Las Vegas had.