Advocaat vraagt vrijlating ’copkiller’

Frroku zit al drie jaar vast, nadat hij op Schiphol werd gearresteerd met een vals paspoort. Hij was in Albanië in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor de liquidatie van een hooggeplaatste politiechef in Tirana.

Frroku kon de benen nemen doordat hij het beroep in vrijheid mocht afwachten. Albanië wil de ’copkiller’ uitgeleverd hebben, maar Frroku en zijn advocaat verzetten zich tegen de uitlevering.

De rechtbank Amsterdam behandelde gisteren een schorsingsverzoek van de advocaat van Frroku, Gerald Roethof. Zowel de rechtbank als het gerechtshof in Den Haag oordeelde na een kort geding dat uitlevering in strijd zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit omdat levenslang in Albanië daadwerkelijk levenslang vastzitten zou betekenen.

Volgens Roethof is er na de uitspraak van het hof geen reden meer om Frroku vast te houden. Hij vroeg hem daarom vrij te laten. Vorige week zei minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) al in De Telegraaf dat hij wil voorkomen dat de Albanees hier op straat belandt. Gisteren voegde hij de daad bij het woord door een beschikking in te brengen tijdens de zitting.

De minister heeft nieuw onderzoek laten doen naar de tenuitvoerlegging van de straf levenslang in Albanië. Daaruit blijkt volgens Grapperhaus dat er wel degelijk een periodieke toetsing plaatsvindt bij levenslang gestraften, op basis waarvan bepaald kan worden dat een gedetineerde in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Hij heeft verwezen naar een concrete zaak.

De rechtbank doet op 7 maart uitspraak over het schorsingsverzoek van Roethof en Frroku.