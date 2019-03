Minister nu in Parijs om plooien glad te strijken

Minister Hoekstra moet in Parijs even uitleggen waarom Nederland een flink aandeel in KLM heeft genomen. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Minister Wopke Hoekstra van Financiën is vrijdag in Parijs om de plooien glad te strijken met de Franse regering na de Nederlandse koop van aandelen Air France-KLM. Frankrijk is verrast en verbolgen over de ,,geniepige'' stap van Den Haag om invloed te verwerven in de luchtvaartmaatschappij.