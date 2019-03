Omstreden Britse jihadbruid verdwenen

Ⓒ EPA

LONDEN - De 19-jarige Britse jihadbruid Shamina Begum is uit een vluchtelingenkamp in het oosten van Syrië verdwenen. The Daily Mail meldde dat ze door andere vrouwen in het kamp met de dood is bedreigd en dat Begum met haar pas geboren baby op de vlucht is geslagen. Andere geïnterneerden in het kamp zouden woedend zijn over uitspraken van Begum in de media over het leven in het 'kalifaat' van Islamitische Staat (IS) .