Brussel wil coronareispas met jaar verlengen

De verlenging tot en met 30 juni 2023 is volgens Brussel noodzakelijk omdat het coronavirus nog steeds in Europa rondwaart. Verder stelt de Commissie dat er onzekerheid is over wat er in de tweede helft van dit jaar gaat gebeuren. Ook wil het dagelijks bestuur van de EU rekening houden met de mogelijke opkomst van nieuwe varianten.

Reizigers op Schiphol zullen hun QR-code nog enige tijd bij de hand moeten houden. Ⓒ ROBIN UTRECHT

„Zonder deze verlenging lopen we het risico veel uiteenlopende nationale systemen te krijgen. Dat zou voor veel verwarring en obstakels zorgen”, stelt eurocommissaris Didier Reynders (Justitie).

Omicron

Voor de komst van het coronareisbewijs kampte de EU met een lappendeken aan reisregels. Deze chaos keerde afgelopen najaar weer even terug door de omicron-paniek. Plots kwamen tal van lidstaten weer met eigen aanvullende test- en quarantaineverplichtingen. Lidstaten hebben afgesproken dat ze vanaf deze week in principe stoppen met dit soort extra eisen.

Het voorstel van Brussel om de coronareispas te verlengen moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten. Er kunnen ook nog voorstellen worden gedaan om de spelregels aan te passen.

’Tijdelijke verplichting’

Brussel benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat en er daarom is gekozen voor verlenging van 12 maanden. Inwoners van de EU kunnen de QR-code krijgen met een test-, herstel- of vaccinatiebewijs. Sinds 1 februari zijn de spelregels voor het vaccinatiebewijs aangepast: het is alleen geldig als iemand negen maanden na de laatste prik een booster heeft gehad.

Experts buigen zich nog over de vraag of de booster ook een houdbaarheidsdatum moet krijgen. Het herstelbewijs blijft 180 dagen geldig.

Veel lidstaten gebruiken de QR-code ook als toegangsbewijs voor bijvoorbeeld horeca, musea en evenementen. Brussel wil daar geen Europese afspraken over maken. Elke lidstaat mag hier dus zelf regels voor maken. Sommige landen hebben bijvoorbeeld 2G ingevoerd, waardoor ongevaccineerden (zonder herstelbewijs) worden buitengesloten.